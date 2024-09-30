Санкт-Петербург, 30 сентября, 2024, 10:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на пешеходном переходе автомобиль Citroën сбил беременную женщину и троих детей, сообщили 30 сентября в пресс-службе регионального управления МВД.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Дорожная авария произошла утром на проспекте Науки возле гипермаркета. 49-летний водитель совершил наезд на беременную 38-летнюю женщину, четырёхлетнюю девочку и двух девочек-близнецов 11 лет, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

«Все пешеходы получили травмы и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в Красносельском районе Санкт-Петербурга накануне, 29 сентября, машина сбила на пешеходном переходе мальчика. Автомобиль двигался с большой скоростью на жёлтый сигнал светофора, когда школьник переходил дорогу по «зебре».

Ребёнка отбросило на середину дороги. Пострадавшего госпитализировали. По данным портала 78.ru, за рулём иномарки находилась женщина.