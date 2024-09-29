Санкт-Петербург, 29 сентября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. В Красносельском районе Санкт-Петербурга автомобиль на большой скорости сбил ребёнка. Об этом сообщает издание 78.ru.

Кадр из видео

На кадрах записи видно, как на пересечении улиц Ленина и Гвардейской машина проехала на «оранжевый» сигнал и сбила ребёнка, который бежал по переходу.

По данным издания, за рулём транспортного средства находилась девушка. Пострадавший был госпитализирован. По факту инцидента проводят проверку.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале водитель легкового автомобиля сбил 15-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе на юге Москвы и скрылся с места происшествия. В результате инцидента пострадавшему потребовалась медпомощь.

7 февраля в Санкт-Петербурге двигавшийся на большой скорости автомобиль Mercedes столкнулся с автомобилем Suzuki, в результате чего была сбита женщина на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, водитель Mercedes получил травмы средней тяжести, и его также отправили в больницу.

Ранее в Первоуральске водитель пикапа Toyota Tundra сбил на пешеходном переходе десятилетнего мальчика. Водитель сам отвёз мальчика в городскую больницу, дождался сотрудников ГИБДД и вернулся на место ДТП.