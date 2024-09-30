Москва, 30 сентября, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Удар нанесён по складам и колонне ВСУ в городе Белая Церковь в Киевской области. Об этом сообщил 30 сентября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

По словам подпольщика, в Белой Церкви по складам и по готовящейся к выходу колонне «прилетало».

Сколько было живой силы и техники в колонне киевских боевиков — не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, повторная серия взрывов прогремела в Киеве ночью 30 сентября. В городе объявили воздушную тревогу. Также взрывы слышали в Днепропетровске.

Подразделения российской группировки войск «Запад» в ходе наступательных действий на фронте освободили село Макеевка на территории Луганской Народной Республики.