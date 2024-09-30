ВС России разбили колонну киевских боевиков в Белой Церкви
Подполье: удар нанесён по складам и колонне ВСУ в городе Белая Церковь
Москва, 30 сентября, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Удар нанесён по складам и колонне ВСУ в городе Белая Церковь в Киевской области. Об этом сообщил 30 сентября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Иван Шилов ИА REGNUM
Авиация в зоне СВО
По словам подпольщика, в Белой Церкви по складам и по готовящейся к выходу колонне «прилетало».
Сколько было живой силы и техники в колонне киевских боевиков — не уточняется.
Как сообщало ИА Регнум, повторная серия взрывов прогремела в Киеве ночью 30 сентября. В городе объявили воздушную тревогу. Также взрывы слышали в Днепропетровске.
Подразделения российской группировки войск «Запад» в ходе наступательных действий на фронте освободили село Макеевка на территории Луганской Народной Республики.