Вблизи украинского города Черкассы прогремел взрыв
«Общественное»: на Украине около города Черкассы прогремел взрыв
Киев, 28 сентября, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Рядом с городом Черкассы в центральной части Украины утром 28 сентября прогремели взрывы. Об этом сообщил телеканал «Общественное».
«Поблизости Черкассов слышен взрыв», — отметили журналисты в Telegram-канале.
Подробности и информация о повреждениях не приводились.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 28 сентября воздушную тревогу объявляли в Киеве. Также сирены предупредили об опасности с воздуха жителей Тернопольской области. Ранее тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.
На Украине также в ночь на 28 сентября взрывы раздались в Одесской области.
ВС России не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры Украины, неоднократно подчёркивали в Кремле.