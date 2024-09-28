Киев, 28 сентября, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Рядом с городом Черкассы в центральной части Украины утром 28 сентября прогремели взрывы. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Поблизости Черкассов слышен взрыв», — отметили журналисты в Telegram-канале.

Подробности и информация о повреждениях не приводились.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 28 сентября воздушную тревогу объявляли в Киеве. Также сирены предупредили об опасности с воздуха жителей Тернопольской области. Ранее тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.

На Украине также в ночь на 28 сентября взрывы раздались в Одесской области.

ВС России не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры Украины, неоднократно подчёркивали в Кремле.