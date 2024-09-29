В Свободном в Приамурье на пожаре погибли женщина и три малолетних ребёнка
В Приамурье при пожаре в частном доме погибли мать и трое малолетних детей
Свободный, Амурская область, 30 сентября, 2024, 02:42 — ИА Регнум. В городе Свободном сгорел частный дом. Пожарные во время тушения огня обнаружили четыре тела. Подробности 30 сентября сообщили в МЧС РФ.
МЧС РФ
Сгоревший дом в Свободном
Пожар случился в одноэтажном деревянном доме. На пепелище обнаружили тела 34-летней женщины и трёх сыновей 14, 8 лет и 9 месяцев.
Обстоятельства и причина пожара устанавливаются. Выяснилось, что пожарного извещателя в доме не было, предупредить о возгорании было некому.
Огонь на 40 кв. метрах потушили десять специалистов и три единицы техники.
Как сообщало ИА Регнум, гостиница «Киев» в ночь на 30 сентября загорелась в Хасавюрте Дагестана. Всех постояльцев успели эвакуировать. В полночь загорелся мансардный этаж, погибших и пострадавших нет.