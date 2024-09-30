Масштабное распространение огня в Сокологоровке ЛНР остановили
Масштабное распространение огня в посёлке Сокологоровка в ЛНР остановили
Первомайск, ЛНР, 30 сентября, 2024, 03:22 — ИА Регнум. На территории жилого массива в посёлке Сокологоровка Первомайского городского округа Луганской Народной Республики (ЛНР) остановили масштабное распространение огня. Об этом 30 сентября сообщил глава города Сергей Колягин.
«По состоянию на 02:00 мск удалось остановить масштабное распространение, локализовать возгорания, которые затронули улицы и домохозяйства», — уточнил он в Telegram-канале.
Колягин добавил, что мероприятия по ликвидации возгораний не останавливаются. Бороться с огнём продолжают добровольцы, сотрудники МЧС, МУПов, администрации и госучреждений.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 сентября несколько улиц в посёлке Сокологоровка в ЛНР охватило огнём. Власти объявили о начале эвакуации местных жителей в пункт временного размещения.
Возникший на территории Селивановского лесничества в Ростовской области пожар распространился на площади 100 га. Администрация Милютинского района ввела из-за пожара режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой его распространения на населённые пункты. К ликвидации возгорания привлекли более 100 человек и около 50 единиц техники.