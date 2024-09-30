Первомайск, ЛНР, 30 сентября, 2024, 03:22 — ИА Регнум. На территории жилого массива в посёлке Сокологоровка Первомайского городского округа Луганской Народной Республики (ЛНР) остановили масштабное распространение огня. Об этом 30 сентября сообщил глава города Сергей Колягин.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«По состоянию на 02:00 мск удалось остановить масштабное распространение, локализовать возгорания, которые затронули улицы и домохозяйства», — уточнил он в Telegram-канале.

Колягин добавил, что мероприятия по ликвидации возгораний не останавливаются. Бороться с огнём продолжают добровольцы, сотрудники МЧС, МУПов, администрации и госучреждений.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 сентября несколько улиц в посёлке Сокологоровка в ЛНР охватило огнём. Власти объявили о начале эвакуации местных жителей в пункт временного размещения.

Возникший на территории Селивановского лесничества в Ростовской области пожар распространился на площади 100 га. Администрация Милютинского района ввела из-за пожара режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой его распространения на населённые пункты. К ликвидации возгорания привлекли более 100 человек и около 50 единиц техники.