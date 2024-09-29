Милютинский район, Ростовская область, 29 сентября, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Лесной пожар в Ростовской области распространился на площади 100 га. Об этом 29 сентября сообщил департамент лесного хозяйства по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Крупный лесной пожар на территории Селивановского лесничества распространился на площади 100 га. Тушение продолжается», — отметили в ведомстве.

С 14:00 мск администрация Милютинского района Ростовской области ввела из-за пожара режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой его распространения на населённые пункты.

К ликвидации возгорания привлекли более 100 человек и около 50 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростовской области из-за падения украинского беспилотника возник пожар в лесу на площади 20 га, информировал губернатор региона Василий Голубев.

Лесной пожар зарегистрировали в 7:10 мск 29 сентября на площади 0,5 гектара на территории Селивановского участкового лесничества. Пожар стремительно распространялся, горела сухая трава, лесная подстилка. Несмотря на принимаемые меры, в 17:00 мск площадь лесного пожара достигла 82 га.