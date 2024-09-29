Жителей посёлка Сокологоровка в ЛНР эвакуируют из-за пожаров
В ЛНР несколько улиц в посёлке Сокологоровка охвачены огнём, идёт эвакуация
Луганск, 30 сентября, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Ряд улиц в посёлке Сокологоровка Первомайского городского округа Луганской Народной Республики (ЛНР) ночью 30 сентября охватило огнём, ведётся эвакуация местных жителей. Об этом, сообщил глава города Сергей Колягин.
«Горят жилые и нежилые индивидуальные дома и хозпостройки. В результате пожара весь посёлок Сокологоровка обесточен», — написал он в Telegram-канале.
На месте работают спасатели, в том числе прибывшие из соседних городов. Для эвакуации населения задействовали три автомобиля. Людей доставляют в пункт временного размещения для оказания необходимой помощи.
Также в тушении пожара задействовали работников и водовозов муниципальных предприятий города Первомайска и других населённых пунктов. Помощь в тушении оказывает сводный казачий отряд.
Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября на территории Селивановского лесничества в Ростовской области пожар распространился на площади 100 га. Администрация Милютинского района ввела из-за пожара режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой его распространения на населённые пункты. К ликвидации возгорания привлекли более 100 человек и около 50 единиц техники.
В ЛНР 14 сентября в окрестностях Антрацита вспыхнул крупный пожар, распространившийся на посёлки Степное и Лесное. Также огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода, где загорелся цех с готовой продукцией, и посёлок Изварино.