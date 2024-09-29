Луганск, 30 сентября, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Ряд улиц в посёлке Сокологоровка Первомайского городского округа Луганской Народной Республики (ЛНР) ночью 30 сентября охватило огнём, ведётся эвакуация местных жителей. Об этом, сообщил глава города Сергей Колягин.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Горят жилые и нежилые индивидуальные дома и хозпостройки. В результате пожара весь посёлок Сокологоровка обесточен», — написал он в Telegram-канале.

На месте работают спасатели, в том числе прибывшие из соседних городов. Для эвакуации населения задействовали три автомобиля. Людей доставляют в пункт временного размещения для оказания необходимой помощи.

Также в тушении пожара задействовали работников и водовозов муниципальных предприятий города Первомайска и других населённых пунктов. Помощь в тушении оказывает сводный казачий отряд.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября на территории Селивановского лесничества в Ростовской области пожар распространился на площади 100 га. Администрация Милютинского района ввела из-за пожара режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой его распространения на населённые пункты. К ликвидации возгорания привлекли более 100 человек и около 50 единиц техники.

В ЛНР 14 сентября в окрестностях Антрацита вспыхнул крупный пожар, распространившийся на посёлки Степное и Лесное. Также огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода, где загорелся цех с готовой продукцией, и посёлок Изварино.