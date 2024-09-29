Биробиджан, 30 сентября, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова призвала прекратить уголовное преследование хоккеистов любительской команды «Тафгай» за потасовку с игроками управления ФСБ по Еврейской автономной области «Фантом». Своё мнение она изложила в Telegram-канале.

(сс) Krzysztof Baran Хоккей

Драка случилась 30 марта в матче Ночной хоккейной лиги. После этого несколько хоккеистов «Тафгая» отбыли 10 суток и были отпущены.

А в июне против пятерых игроков «Тафгая» возбудили уголовные дела за хулиганство, им грозит наказание до семи лет лишения свободы.

26 сентября полиция задержала двух обвиняемых, следствие просит их ареста из-за риска, что они покинут Россию. Хоккеисты в КПЗ ожидают решение суда по дальнейшей мере пресечения, которое вынесут 30 сентября.

Юлия Чепалова согласилась, что поступок и поведение игроков «Тафгая» недопустимы, но «ломать из-за этого судьбу ребятам уголовным наказанием — это перебор».

Олимпийская чемпионка предложила обязать зачинщиков драки извиниться. В качестве наказания они могли бы построить спортивную площадку во дворе любого дома в Биробиджане, считает Чепалова.

«Поставить их на ворота без защиты для отработки буллитов командой «Фантом» или командой хоккейного клуба СКА. Пробьём штрафные и отпустим восвояси», — призвала бывшая лыжница.

Также Юлия Чепалова обратилась за поддержкой к главному тренеру СКА Роману Ротенбергу и начальнику управления ФСБ по ЕАО Максиму Лосеву.

Спортсменка принесла извинения от имени зачинщиков «Тафгая» всей команде «Фантом» и персонально каждому игроку и попросила проявить великодушие, разобраться иначе, «ведь прощать умеют только сильные, слабые на это не способны», написала олимпийская чемпиона.

Как сообщало ИА Регнум, руководство клуба «Крылья Советов» отстранило тренера СДЮШОР Павла Платонова от работы. Поводом стала драка с его участием на матче детского хоккейного турнира.

Тренеры детских хоккейных команд «Крылья Советов» Павел Платонов и «Красная Машина — Юниор» Никита Илларионов подрались во время матча Hockey Chance среди команд 2016 года рождения в Москве.

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков подрался с тафгаем команды «Монреаль Канадиенс» Арбером Джекаем. Это произошло во время первого периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).