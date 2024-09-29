Лондон, 30 сентября, 2024, 01:10 — ИА Регнум. Работе десяткам американских портов угрожает грядущая забастовка докеров. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Xinhua/Global Look Press

Согласно статье, Международная ассоциация портовых грузчиков, представляющая интересы 25 тыс. американцев, заявила о планах начать забастовку утром 1 октября в случае, если портовые операторы не повысят заработные платы сотрудникам.

Аналитики банка JPMorgan предположили, что забастовка может привести к остановке работы многих крупных портов на Атлантическом побережье США, через которые проходит около половины всего американского импорта. За каждый день простоя американская экономика поплатится в 5 млрд долларов.

Также бизнес и власти США опасаются остановки работы портов, поскольку это может привести к росту цен на грузоперевозки и товары. Крупные ритейлеры в США ускорили импорт продукции и зарезервировали места у перевозчиков в надежде избежать сбоев в поставках. Расходы компаний на перевозку грузов выросли на 20% из-за необходимости использовать для хранения заранее ввезённых товаров дополнительные склады.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 33 тыс. работников американской авиастроительной корпорации Boeing вышли на забастовку после отклонения предложения компании об увеличении зарплаты на 25%. Международная ассоциация рабочих машиностроения и авиационной промышленности объявила, что 96% представителей профсоюза проголосовали за начало забастовки.

Boeing отправит десятки тысяч сотрудников в вынужденный неоплачиваемый отпуск в связи с продолжающейся масштабной забастовкой, написала 19 сентября написала газета The New York Times. Гендиректор компании Келли Ортберг в обращении к сотрудникам отметил, что отправка в неоплачиваемый отпуск затронет большое число работающих в США сотрудников. Некоторые, включая представителей топ-менеджмента, столкнутся с сокращением зарплаты. Также будет заморожен процесс найма новых работников.