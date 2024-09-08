Вашингтон, 9 сентября, 2024, 00:26 — ИА Регнум. К предварительному соглашению с профсоюзом «Международная ассоциация рабочих машиностроения и авиационной промышленности» (IAM), представляющим интересы более 33 тыс. сотрудников компании в штатах Вашингтон и Орегон, пришла американская аэрокосмическая корпорация Boeing. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба корпорации.

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Соглашение предусматривает повышение заработной платы на 25%, увеличение взносов в пенсионные накопления, сокращение доли расходов сотрудников на медицинское страхование, увеличение продолжительности отпуска, в том числе отпуска по уходу за ребёнком, и другие гарантии. Сделка стала крупнейшим повышением зарплаты для членов профсоюза в компании Boeing.

На 12 сентября назначен день голосования для членов профсоюза, которые должны либо одобрить предложенные корпорацией условия, либо проводить забастовку. Отмечается, что первоначально профсоюз требовал повышения зарплаты на 40%. При этом в ходе переговоров IAM удалось добиться ряда дополнительных уступок от руководства корпорации, включая обещание производить следующую модель самолётов на заводах, расположенных на северо-западе США, чтобы обеспечить рабочие места.

Уточняется, что руководство профсоюза рекомендует рядовым членам поддержать соглашение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американская авиастроительная корпорация Boeing в рамках сделки с министерством юстиции США признала себя виновной в мошенничестве. Компания согласилась выплатить штраф в размере 243,6 млн долларов в дополнение к 243,6 млн долларов, которые были выплачены в 2021 году в рамках соглашения с министерством юстиции об отсрочке судебного преследования.