Вашингтон, 19 сентября, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Американская авиастроительная корпорация Boeing отправит десятки тысяч сотрудников в вынужденный неоплачиваемый отпуск в связи с продолжающейся масштабной забастовкой. Об этом 19 сентября написала газета The New York Times.

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Отмечается, что забастовка резко замедлила темпы производства самолётов, в связи с чем компания вынуждена принять меры, чтобы покрыть потери, которые могут достичь миллиардов долларов.

«В связи с приостановкой производства наш бизнес сталкивается со значительными трудностями, поэтому нам необходимо предпринять сложные шаги для сохранения денежных средств и успешного восстановления Boeing», — заявил гендиректор компании Келли Ортберг в обращении к сотрудникам.

По его словам, отправка в неоплачиваемый отпуск затронет большое число работающих в США сотрудников. Кроме того, некоторые, включая представителей топ-менеджмента, столкнутся с сокращением зарплаты. Также будет заморожен процесс найма новых работников.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября Boeing пришла к предварительному соглашению с профсоюзом «Международная ассоциация рабочих машиностроения и авиационной промышленности» (IAM), представляющим интересы более 33 тыс. сотрудников компании в штатах Вашингтон и Орегон.

Соглашение предусматривало повышение зарплаты на 25%, увеличение взносов в пенсионные накопления, сокращение доли расходов сотрудников на медицинское страхование, увеличение продолжительности отпуска, в том числе отпуска по уходу за ребёнком, и другие гарантии. Первоначально профсоюз требовал повышения зарплаты на 40%.

13 сентября CNN сообщил, что 33 тыс. работников Boeing вышли на забастовку после отклонения предложения компании об увеличении зарплаты на 25%. IAM объявила, что 96% представителей профсоюза проголосовали за начало забастовки.