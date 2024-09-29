Кишинёв, 29 сентября, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Молдавия с каждым годом всё ближе к демографической катастрофе, но власти республики в лице президента Майи Санду не осознают серьёзность проблемы, заявил 29 сентября лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу в своём Telegram-канале.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Президент Молдавии Майя Санду

«Мы не просто движемся, мы несёмся к демографической катастрофе… А наша президент судорожно пытается сохранить лицо и уверяет, что молодёжь уезжает якобы потому, что её предшественники «подорвали веру в демократию», — написал он.

За последние 30 лет, отметил Лунгу, страна потеряла два поколения. Ещё 15% населения, согласно исследованиям, готовы уехать в поисках лучшей жизни, добавил он.

«Глубочайший экономический кризис, нищета, безработица и отсутствие всяческих перспектив, пока у руля стоят Санду и ПДС, вынуждают молдаван покидать родные дома. Лишь 1 из 10 уехавших планируют вернуться на родину», — указал лидер оппозиционной партии.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отозвала разрешение на участие в референдуме о вступлении в Евросоюз у оппозиционной партии «Шанс». Лунгу назвал такое решение незаконным. По его словам, все требования надзорных органов к партии были выполнены.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в августе назвала действия молдавских властей движением по украинскому сценарию. По её словам, усилиями прозападных руководителей Молдавия превратилась в тоталитарное государство с деградирующей экономикой. Так, в республике ужесточаются репрессии в отношении оппозиции и всех несогласных с действиями руководства, продолжается зачистка информационного пространства.