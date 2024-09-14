Кишинёв, 14 сентября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отозвала разрешение на участие в референдуме о вступлении в Евросоюз у оппозиционной партии «Шанс». Об этом заявил заместитель главы ЦИК Молдавии Павел Постика на заседании, которое транслировалось в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Алексей Лунгу

«Шанс» исключается из списка политических партий, допущенных к президентским выборам и конституционному референдуму 20 октября», — заявил он.

В свою очередь, председатель самой партии Алексей Лунгу назвал такое решение незаконным. По его словам, все требования надзорных органов к партии были выполнены. Он отметил, что политическую партию нельзя отстранять от выборов в ходе избирательной кампании, отметив, что проинформирует о произошедшем наблюдателей.

Как сообщало ИА Регнум, в мае министерство юстиции Молдавии направило заявление в Кишинёвский районный суд с требованием ограничить деятельность оппозиционной партии «Шанс». ЦИК заявил, что партия не выполнила требования предоставить отчёты о расходовании средств во время выборов в местные органы власти, прошедших в ноябре 2023 года.

31 августа кандидат в президенты Молдавии Василий Боля рассказал, что ЦИК во второй раз отказал ему в регистрации. По его словам, отказ был получен по абсолютно надуманным причинам. Боля отметил, что действующий президент страны Майя Санду боится честной конкуренции.