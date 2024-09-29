Брюссель, 29 сентября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. В Бельгии призвали правительство прекратить финансирование приходов Русской православной церкви. Об этом заявил журналист и директор организации «Права человека без границ» Вилли Фотрэ на сайте организации.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он утверждает, что власти страны спонсируют едва ли не террористическую структуру. В подтверждение своего тезиса он напомнил, что в июне посольство России пригласило на празднование Дня России некоторых священнослужителей. По мнению журналиста, это является явным свидетельством того, что местные православные священнослужители солидарны с позицией Москвы по Украине.

Журналист посетовал, что власти Бельгии предпочитают закрывать глаза на происходящее и продолжают оказывать Русской православной церкви финансовую поддержку, несмотря на то, что Брюссель «является стратегически важным местом со всеми его международными организациями».

Как сообщало ИА Регнум, в апреле министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен предложить парламенту страны признать Московский патриархат Русской православной церкви «террористической» организацией.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что предложение Ляэнеметса является театром абсурда, которое возвращает Эстонию в тёмные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм. Он добавил, что борьба с русской церковью и русской культурой стала для эстонских властей подобием ментального наркотика, который используют для отвлечения граждан Эстонии от внутренних проблем.