Ходейда, Йемен, 29 сентября, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по городу Ходейде в Йемене, некоторые из них пришлись по порту, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации Ходейды.

Иван Шилов ИА Регнум

«Израильские истребители нанесли серию ударов по городу Ходейде, некоторые из них были направлены против порта», — сказал собеседник агентства.

По данным телеканала Al Mayadeen, ВВС Израиля нанесли более десяти ударов по порту. В результате атаки произошло возгорание одного из нефтяных резервуаров в портовом терминале.

Сообщается, что это второй за два месяца случай удара Израиля по йеменской Ходейде, порт в которой контролирует движение «Ансар Алла». В июле авиация Израиля уничтожила нефтехранилище и краны в порту после того, как выпущенный хуситами беспилотник долетел до Тель-Авива, где в результате атаки погиб один человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении ракетных ударов по Тель-Авиву и Ашкелону. Израильские СМИ отметили, что атака была отражена. Хуситы подчеркнули, что продолжат наносить удары, пока Израиль не прекратит атаки на Палестину и Ливан.

27 сентября пресс-служба ЦАХАЛ заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в столице Ливана Бейруте. «Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.