Донецк, 29 сентября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за четыре часа выпустили 33 снаряда по Донецку и Горловке. Об этом 29 сентября сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Таисия Воронцова/РИА Новости

Обстрелы были зафиксированы с 12:15 по 16:10 мск. В общей сложности ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Горловку 33 снарядами натовского калибра 155 мм, в том числе кассетными.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщал 26 сентября, что пятеро детей и шестеро сотрудников МЧС России получили ранения в Донецкой Народной Республике в результате киевской агрессии. По его словам, в Мариуполе при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом ранения получили пять детей: три девочки 10 и 13 лет и два мальчика 10 и 14 лет. В Петровском районе Донецка при ликвидации пожара после обстрела со стороны ВСУ был нанесён повторный удар, в результате которого пострадали шестеро огнеборцев.

22 сентября ВСУ за сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 168 единиц различных боеприпасов. На донецком направлении было зафиксировано восемь обстрелов, на горловском — 49. Погиб один мирный житель, ещё девять человек получили ранения.