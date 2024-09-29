Копенгаген, 29 сентября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Правительство Дании выделит Украине 4,2 млрд крон (около 628,8 млн долларов) на закупки вооружений, в том числе 2,9 млрд крон (примерно 434,2 млн долларов) будут направлены за счёт замороженных российских активов. Об этом сообщается на сайте датского минобороны.

Сергей Корсун ИА Регнум

Соответствующий протокол подписал в Киеве министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Германом Сметаниным.

Вооружение и техника украинского производства будут закуплены и поставлены на фронт до конца текущего года. При этом из собственных средств власти Дании намерены направить Киеву 1,3 млрд крон (около 194,7 млн долларов) на указанные цели. Оставшуюся часть суммы из активов России Дания будет использовать от имени Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, Совет Евросоюза 12 февраля утвердил постановление, разрешающее использовать прибыль от замороженных активов России для Киева. При этом отмечается, что депозитарии Евросоюза не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что использование Евросоюзом доходов от российских активов в пользу киевского режима является воровством, которое обязательно будет иметь юридические последствия.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, ЕС в полной мере ощутит ответные меры РФ в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму.