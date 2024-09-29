Киев, 29 сентября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в четырёх украинских регионах на Юго-Востоке страны, свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Mykola Miakshykov/Global Look Press

Так, сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

В ночь на 28 сентября на Украине воздушную тревогу объявили в Киеве и 12 областях. Позднее стало известно, что после атаки дронов ВС РФ в Киевской области были повреждены хозяйственное и административное здания.

Также сообщалось о прогремевших 28 сентября взрывах рядом с городом Черкассы в центральной части Украины. Подробности и информация о повреждениях не приводились. Кроме того, в этот день взрывы были слышны и в Одессе.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по гражданской инфраструктуре, речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным и связанным с ними объектам.