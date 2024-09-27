Киев, 28 сентября, 2024, 02:36 — ИА Регнум. На Украине ночью 28 сентября воздушную тревогу объявили в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха население Киева и Тернопольской области.

Ранее воздушную тревогу объявили и она продолжает действовать в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 28 сентября взрывы прогремели в Одесской области.

Поздним вечером 26 сентября взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне и в Днепропетровске. В Херсонской области тревогу объявляли с 22:51 мск.