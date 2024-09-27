На Украине воздушную тревогу объявили в Киеве и 12 областях
Киев, 28 сентября, 2024, 02:36 — ИА Регнум. На Украине ночью 28 сентября воздушную тревогу объявили в Киеве.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха население Киева и Тернопольской области.
Ранее воздушную тревогу объявили и она продолжает действовать в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 28 сентября взрывы прогремели в Одесской области.
Поздним вечером 26 сентября взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне и в Днепропетровске. В Херсонской области тревогу объявляли с 22:51 мск.