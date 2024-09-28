Флорида, США, 28 сентября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. В США отказавшихся от эвакуации из-за урагана жителей попросили написать на руках личные данные, передаёт соответствующее сообщение шерифа округа Тейлор на севере Флориды телеканал NBC.

ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС

Шериф Уэйн Паджетт сообщил, что его округ, где проживают примерно 20 тыс. человек, окажется в эпицентре урагана «Хелен». Ему присвоена четвёртая категория, которая считается самой серьёзной. При этом, по словам шерифа, практически половина населения отказалась от эвакуации.

«Мне не хочется говорить об этом людям, но это происходит. Такого шторма в нашем округе еще не было. От ветра можно спрятаться, но от воды — нет», — сказал Паджетт.

28 сентября ИА Регнум передавало, что на юго-востоке США из-за обрушившегося урагана «Хелен» погибли 49 человек. По меньшей мере 19 человек погибли в Южной Каролине, в том числе двое пожарных.

В соседнем штате Джорджия погибли по меньшей мере 15 человек, двое из которых стали жертвами торнадо в городе Аламо. Также восемь человек погибли во Флориде, ещё шесть — в Северной Каролине. Один человек погиб в штате Вирджиния в результате падения дерева.

Ранее сообщалось, что ураган «Хелен» вышел на сушу американского штата Флорида, приведя к обесточиванию более миллиона домов в регионе. По информации мониторингового портала PowerOutage. us на 27 сентября, более 2 млн домохозяйств штатов Флорида, Джорджия, Южная Каролина и Северная Каролина столкнулись с отключением электричества.