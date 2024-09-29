Курск, 29 сентября, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Операторы БПЛА спецназа российской воинской группировки «Север» сжигают украинскую технику в их глубоком тылу в Курской области. Об этом 29 сентября сообщил боец с позывным Рубин.

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Он отметил, что операторы, получив боевую задачу, выдвигаются максимально близко к линии боевого соприкосновения.

«Здесь, когда свои разведчики и свои птицы, мы можем автономно работать в любой точке, в любой местности. Автономность, в зависимости от задач, — минимально трое-четверо суток, а так может дойти и до двух недель», — рассказал Рубин в беседе с «РИА Новости».

По его словам, преимущество таких автономных расчётов в их мобильности, а также в применении большого разнообразия боеприпасов и профессиональной подготовке каждого бойца в расчёте. Кроме того, во время операций используется самое современное оборудование. Оно способно обеспечивать продолжительный путь полёта FPV-дрона на большую дистанцию.

«Современные условия ведения боя диктуют свои правила, и приходится очень быстро переориентироваться», — пояснил боец.

Как сообщало ИА Регнум, по данным на 28 сентября, ВСУ за всё время боевых действий на курском направлении потеряли более 18,1 тыс. бойцов. Также ВС России уничтожили 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, 37 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники противника.

По словам полковника ВС США в отставке Лоуренса Уилкерсона, украинские военные в скором времени погибнут, попав в окружение ВС РФ в Курской области, из-за политических амбиций главы киевского режима Владимира Зеленского.