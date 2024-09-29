Ульяновск, 29 сентября, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Пассажир самолёта рейса Москва — Самара умер во время полёта. Подробности сообщил Mash.

Roger Schultz Салон самолета

44-летнего мужчину нашли в туалете. Бортпроводники стучались несколько раз, но дверь никто не открывал. Когда удалось открыть дверь, то пассажир был без сознания, его пытались реанимировать. Экипаж принял решение садиться в ближайшем аэропорту — в Ульяновске. Реанимацию продолжали до приземления. Прибывшие медики спасти мужчину не смогли.

Пассажир почувствовал себя плохо ещё в аэропорту Внуково. Там ему оказали помощь, мужчина решил лететь вместе с родственниками. На борту он вновь почувствовал недомогание и вышел в туалет.

Предварительная причина смерти — проблемы с сердцем.

Как сообщало ИА Регнум, российский гражданин, впавший в кому в Таиланде после задержки авиарейса Бангкок — Красноярск в марте 2024 года, умер в больнице.

В феврале пассажиру самолёта авиакомпании «Северсталь», следовавшего из Калининграда в Петрозаводск, стало плохо. Борт экстренно сел в Санкт-Петербурге, но мужчина скончался.