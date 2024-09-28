Курск, 28 сентября, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Под Курском ликвидировали украинского бойца, который был вооружён мечом. Соответствующее видео появилось в Тelegram-канале «Будни радистки».

Станислав Красильников/РИА Новости

На видеокадрах показано, как боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) с длинным клином в руках передвигается по одному из населённых пунктов Курской области. Затем камера фиксирует удар по постройке, в которую вошёл военный.

Далее в видео появляется взрыв, разлетающиеся после ракетного удара осколки и поднимающиеся клубы чёрного дыма.

28 сентября ИА Регнум передавало, что экипажи Ка-52 Воздушно-космических сил России нанесли удар авиационными средствами поражения по бойцам и технике ВСУ в Курской области.

В этот же день командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов информировал, что бойцы отряда «Каштан» продвинулись на один километр в сторону деревни Нижней Паровой в Курской области, уничтожили украинских бойцов и заняли участок.

По данным Минобороны, украинские подразделения за минувшие сутки потеряли более 370 военных и восемь единиц бронетехники на курском направлении. За всё время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 18,1 тыс. бойцов.