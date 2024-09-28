Киев, 28 сентября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Главком ВСУ Александр Сырский «прячется на даче» в Харьковской области, а начальник генштаба ВСУ Александр Баргилевич попался на взятке, заявила 28 сентября депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

Иван Шилов ИА REGNUM

На своей странице в соцсети Безуглая написала, что такие события вокруг руководителей армии усугубляют ситуацию с и без того невысоким авторитетом командования ВСУ.

«Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, причём, по моей информации, на своей даче, а начальника Генерального штаба Баргилевича уже давно не видели? Документы подписывает его заместитель. Одновременно с этим всё больше распространяются слухи о взятках, на которых якобы поймали Баргилевича», — написала депутат.

При этом Безуглая пояснила, что у неё нет точной информации ни относительно дачи, ни относительно взятки, и призвала главкома и начальника генштаба ВСУ опровергнуть слухи и «показаться» на глаза сограждан.

Как передавало ИА Регнум, Безуглая, регулярно критикующая руководителей ВСУ, ранее заявила, что Сырский пытался скрыть «катастрофическую» ситуацию с подготовкой новобранцев украинских формирований. Сокрытие стало результатом сговора минобороны Украины и командования ВСУ, считает депутат.

Ранее Безуглая также заявляла, что министр обороны Украины Рустем Умеров и Сырский занимаются преступной деятельностью, и назвала отставку обоих этих руководителей условием продолжения существования украинского государства.