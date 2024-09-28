Москва, 28 сентября, 2024, 16:52 — ИА Регнум. В Москве школьник получил ожоги рук и лица из-за вейпа, который взорвался у него в руках. Об этом 28 сообщил Telegram-канал Mash.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Уточняется, что детонация устройства произошла тогда, когда вейп стоял на зарядке. Подросток взял его в руки, в этот момент произошёл взрыв.

«Родители тут же вызвали оперслужбы. Предварительно, это также может быть электронная сигарета»— сказано в публикации канала.

Как передавало ИА Регнум, в мае законопроект о полном запрете продажи вейпов на территории РФ внесли в Государственную думу.

В документе предусматривается запрет на продажу в розницу никотина, включая синтезированный, или его производных, в том числе соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей и устройств для их доставки.

В конце августа Минздрав России сообщил о росте распространения новой болезни EVALI, вызываемой вейпами, симптомы которой сходны с коронавирусом. У заболевшего наблюдаются недомогание и сильная слабость, температура, кашель и одышка, а также происходят патологические изменения в лёгких.