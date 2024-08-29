Москва, 29 августа, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Минздрав России сообщил о росте распространения новой болезни EVALI, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. Соответствующий материал опубликован в Telegram-канале ведомства.

Алексей Майшев/ИЗВЕСТИЯ

«EVALI — острое лёгочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет. Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а её выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает ее опасность для потребителей вейпов», — говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что симптомы заболевания схожи с коронавирусной инфекцией. У больного появляются недомогание и сильная слабость, температура, кашель, отдышка. Также происходят патологические изменения в лёгких. Отличительным симптомом EVALI является нарушение пищеварительной системы.

В июне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России число курящих с 2009 года уменьшилось больше чем в два раза. Однако сегодня привычка курения усугубляется употреблением вейпов, отметила она.

Как передавало ИА Регнум, 31 мая в Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов России. Депутаты выступили за введение запрета на продажу в рознице никотина, в том числе синтезированного, или его производных, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей и устройств для их доставки.

По данным депутатов, в стране электронные сигареты используют около четырёх миллионов человек. Кроме того, приводится информация Минздрава, касающаяся числа вейперов среди подростков. Их количество к началу 2023 года выросло в десять раз по сравнению с 2011 годом, когда в России начали продавать электронные сигареты.

Отмечается, что у потребителей электронных сигарет, как и у обычных курильщиков, формируется никотиновая зависимость. Помимо этого, они страдают особым видом заболевания — вейпассоциированным повреждением легких, которое напоминает своими симптомами пневмонию.

При этом даже безникотиновые жидкости могут нанести вред организму из-за содержащихся в них глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей. Каждое из указанных веществ при вдыхании способности спровоцировать тяжелые заболевания лёгких.