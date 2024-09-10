Евгений Плющенко запросил грант в 22 млн рублей на новое ледовое шоу
Москва, 10 сентября, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко запросил грант в размере 22 млн рублей на ледовое шоу на музыку Чайковского. Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.
Согласно информации, софинансирование проекта составляет 126,275 млн рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 148,725 млн рублей. Срок реализации проекта — с 1 марта 2025 года по 30 июня 2026 года.
«Образы героев сказок усиливаются через такие качества как: мужество, героизм, самоотверженность, главный герой — Защитник. Воевать можно не только с автоматом в руках, но и используя силу искусства и спорта», — сообщается в обосновании заявки на грант.
Как передавало ИА Регнум, Никулинский суд в Москве 2 сентября удовлетворил исковые требования академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» о взыскании денежных средств с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Представители академии обратились в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки, потребовав 1,9 млн рублей.
До сезона 2020/2021 юная фигуристка тренировалась в группе Этери Тутберидзе, затем она перешла в академию «Ангелы Плющенко». В 2023 году она вернулась в группу Тутберидзе. После этого академия потребовала вернуть деньги, потраченные на её подготовку.