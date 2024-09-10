Москва, 10 сентября, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко запросил грант в размере 22 млн рублей на ледовое шоу на музыку Чайковского. Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Алексей Даничев/РИА Новости

Согласно информации, софинансирование проекта составляет 126,275 млн рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 148,725 млн рублей. Срок реализации проекта — с 1 марта 2025 года по 30 июня 2026 года.

«Образы героев сказок усиливаются через такие качества как: мужество, героизм, самоотверженность, главный герой — Защитник. Воевать можно не только с автоматом в руках, но и используя силу искусства и спорта», — сообщается в обосновании заявки на грант.

Как передавало ИА Регнум, Никулинский суд в Москве 2 сентября удовлетворил исковые требования академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» о взыскании денежных средств с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Представители академии обратились в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки, потребовав 1,9 млн рублей.

До сезона 2020/2021 юная фигуристка тренировалась в группе Этери Тутберидзе, затем она перешла в академию «Ангелы Плющенко». В 2023 году она вернулась в группу Тутберидзе. После этого академия потребовала вернуть деньги, потраченные на её подготовку.