Киев, 28 сентября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. После атаки дронов ВС РФ в Киевской области были повреждены хозяйственное и административное здания, заявил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в своём Telegram-канале 28 сентября.

Global Look Press/Mykola Miakshykov

«Ночью Киевщина была атакована ударными БПЛА», — рассказал Кравченко. По его словам, были повреждены хозяйственное и административное здания, а также повреждена крыша ангара частного предприятия. Кроме того, обломки беспилотников попали на территорию пожарной части.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября ВС РФ нанесли удары по аэродромам Украины и эшелону с западным вооружением, в том числе и с использованием ударных беспилотников. Также поражались цеха производства и места хранения дронов и безэкипажных катеров ВСУ, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации и районы сосредоточения подразделений противника, националистов и иностранных наёмников, отметило Минобороны.

23 сентября военкор Александр Коц сообщил, что Минобороны поручило Генштабу ВС РФ создать новые подразделения БПЛА. Журналист пояснил, что штатные подразделения планируется создать в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа (ЮВО) и «во всех других воинских частях аналогичного предназначения».

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по гражданской инфраструктуре, речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным и связанным с ними объектам.