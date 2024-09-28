Полтава, Украина, 28 сентября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. В Полтавской области в результате ударов получила повреждения энергоинфраструктура, заявил 28 сентября глава местной областной военной администрации Филипп Пронин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как утверждает Пронин, повреждение инфраструктура получила в ночь на вторник, 24 сентября.

«В Миргородском районе могли слышать звуки взрывов. Работала противовоздушная оборона», — написал Пронин.

Он добавил, что в результате повреждения инфраструктуры без света остались 20 населённых пунктов в Полтавской области.

27 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России за неделю нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и дронами по предприятиям ВПК Украины, а также обеспечивавшим их работу объектам энергетики.

Как передавало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.