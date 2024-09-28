Санкт-Петербург, 28 сентября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга неизвестный выстрелил в рот 14-летней школьнице. Об этом сообщает 78.ru.

Мария Девахина/РИА Новости

Как указано в публикации, вечером 27 сентября пострадавшую доставили в детскую городскую больницу № 5 им. Филатова с инородным телом в глотке и ушибленной раной мягкого нёба. Она находится в состоянии средней тяжести.

«Установлено, что 27 сентября около 14:00 у дома № 35 по улице Олеко Дундича неизвестный выстрелил девочке в рот», — отмечается в публикации.

Сотрудниками полиции проводится проверка.

Источник издания сообщил, что инцидент произошёл, когда компания подростков баловалась с пистолетом. Девочке провели операцию, но пулю извлечь не удалось. В связи с этим медицинскую процедуру проведут повторно.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября в Хабаровске школьник выстрелил из сигнальной ракетницы в своего сверстника. В результате инцидента пострадавший получил телесные повреждения.

Ранее в Санкт-Петербурге молодой человек выстрелил в лицо 16-летней девушке из пневматического пистолета. Юноша получил пневматический пистолет и, решив проверить его работоспособность, случайно нажал на спусковой крючок. Пуля попала в голову девушке.