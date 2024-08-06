Санкт-Петербург, 6 августа, 2024, 10:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге молодой человек выстелил в лицо 16-летней девушке из пневматического пистолета. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Уточняется, что инцидент произошёл 5 августа в пункте выдачи заказов на Русановской улице. По предварительным данным, юноша получил пневматический пистолет и, решив проверить его работоспособность, случайно нажал на спусковой крючок. Пуля попала в голову девушке.

Пострадавшую госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой. Медики оценивают её состояние как средней степени тяжести.

Правоохранители на месте происшествия задержали 17-летнего юношу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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