Хабаровск, 14 сентября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. В Хабаровске подросток выстрелил из сигнальной ракетницы в школе. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

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«Подросток, находясь в одной из школ города Хабаровска, произвёл выстрел из сигнальный ракетницы, в результате чего пострадал его сверстник», — указано в сообщении.

Представители пресс-службы отметили, что 15-летний школьник получил телесные повреждения. Ему оказали квалифицированную медицинскую помощь. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении подростка по части 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

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