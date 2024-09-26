Москва, 26 сентября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Военкор Евгений Лисицын опубликовал предсмертные записки военных Вооружённых сил Украины (ВСУ), которых ликвидировали в Глушковском районе Курской области. Соответствующие фотографии с записками появились в Telegram-канале военкора.

Telegram-канал военкора Лисицына

В одной из записок боец написал, что их отправили на смерть в Курскую область.

«Мы все погибли. Зеленский и Сырский — будьте прокляты!» — указано в ней.

В другой записке автор обвиняет одного из украинских полковников в том, что тот бросил украинских бойцов «на мясо».

«Поддержки нет. Долго мы не продержимся», — написал военнослужащий.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября военнопленный Вячеслав Аржаков, мобилизованный в Вооружённые силы Украины в 58 лет, рассказал, что сослуживцы и командование бросили его под Сергеевкой в Донецкой Народной Республике. Изначально на позиции вместе с ним были пять военнослужащих ВСУ. Четверо из них сбежали. Через некоторое время оставшийся с ним сослуживец также покинул позицию после сообщения о приближении подразделений Вооружённых сил России.

Ранее украинский военнопленный по имени Вадим обратился к своим соотечественникам с призывом не идти воевать в ВСУ, так как там людей «бросают на мясо». Он также отметил, что всё, что говорили о российском плене, оказалось неправдой. Так, в плену бойцов никто даже пальцем не тронул, их накормили тушёнкой и вафлями с молоком.