Донецк, 9 сентября, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Украинский военнопленный Вячеслав Аржаков, мобилизованный в Вооружённые силы Украины в 58 лет, заявил, что сослуживцы и командование бросили его под Сергеевкой в Донецкой Народной Республике. Об этом он рассказал 9 сентября в интервью «РИА Новости».

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«Забрали меня, сказали, на один день заберём тебя, что-то посмотреть, поохранять. Отвезли, бросили меня, и всё… Возле Сергеевки», — заявил военнопленный.

По его словам, изначально на позиции вместе с ним были пять военнослужащих ВСУ. Четверо из них сбежали. Через некоторое время оставшийся с ним сослуживец также покинул позицию после сообщения о приближении подразделений ВС РФ. Военнопленный добавил, что, будучи брошенным, решил спрятаться и дождаться подходящего времени, чтобы сдаться в плен.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил РФ освободили Сергеевку. До этого в течение недели российские военные также освободили Лисичное и Ивановку.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Петро Еремеев заявил, что украинское командование отправляет бойцов в Курскую область обманом. По словам военнопленного, ему и его сослуживцам пообещали отправить их на некое совещание, но по прибытии в Мезеновку в Сумской области их направили в Курскую область на бронетранспортёрах. Еремеев отметил, что, когда осознал, что находится на территории РФ, не смог ничего сделать, поскольку командование угрожало расправой. В итоге он сдался в плен бойцам группировки войск «Север» Вооружённых сил России.