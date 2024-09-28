Херсон, 28 сентября, 2024, 04:29 — ИА Регнум. На херсонском направлении украинские силы ослаблены, часть подразделений армии переброшены в Донбасс и в Курскую область. Об этом «РИА Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 27 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Противник ослаблен, часть его сил отвлечена на боевые действия на Донбассе и в Курской области», — пояснил губернатор, добавив, что активность укронацистов в регионе «несколько снизилась», чего нельзя сказать об обстрелах левобережья.

Сальдо также отметил, что на правобережье ВСУ проводят стандартные оборонительные мероприятия, но мощные фортификации не строят. Не заметна и подготовка к попыткам переправы на левый берег более-менее крупных сил, например, таких, как это было при провокации в Крынках, уточнил глава Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, освобождение Херсона, находящегося на протяжении двух лет в оккупации киевского режима, станет предтечей освобождения Николаева и Одессы, заявил 27 сентября Владимир Сальдо.

Оккупированный укронацистами Херсон превратился «в город страха и горя», заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Местные жители стараются без сильной надобности не выходить на улицу. По городу ходит большое количество пьяных вооружённых людей. В Херсоне возникли проблемы с продуктами, лекарствами, светом, водой и газом. Мужчин призывного возраста насильно хватают на улицах и силой заталкивают в автобусы для дальнейшей мобилизации.