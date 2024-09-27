Киев, 28 сентября, 2024, 01:08 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 28 сентября взрывы прогремели в Одесской области. Об этом проинформировало издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Сообщают о взрывах в Одесской области», — указали авторы в Telegram-канале.

Других подробностей журналисты не привели.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 сентября взрывы гремели в Одессе. Ранее в Одесской области объявляли воздушную тревогу.

Поздним вечером 26 сентября взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне и в Днепропетровске. В Херсонской области тревогу объявляли с 22:51 мск.

Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по целям в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.