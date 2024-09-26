Одесса, Украина, 27 сентября, 2024, 01:37 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 27 сентября взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробной информации об инцидентах не сообщается. Комментарии от властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине поздним вечером 26 сентября взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне и в Днепропетровске.

Российские военные нанесли удары по украинским объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, информировал 26 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.