Москва, 27 сентября, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Москва следит за реакцией Запада на заявления президента России Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине, эта реакция «достаточно развёрнутая», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Pavel Kashaev/Global Look Press Сергей Рябков

«Когда будет выпущен указ, которым будут одобрены Основы госполитики в области ядерного сдерживания, тогда можно будет рассуждать на тему восприятия. Но первая реакция нами фиксируется, она достаточно развернутая», — сказал он журналистам.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Он пояснил, что в обновлённой редакции документа будут учтены все возможные сценарии, в том числе критическая угроза суверенитету в условиях применения противником обычного оружия.

Так, в проекте основ была дополнена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Кроме того, расширен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

Также в обновлённой редакции документа агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства российский лидер предложил рассматривать как их совместное нападение на страну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 сентября заявил, что обновление ядерной доктрины России является определённым сигналом недружественным РФ странам. По его словам, уточнение ядерной доктрины нужно считать определённым сигналом недружественным России государствам.