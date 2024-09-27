Осло, 27 сентября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Власти Норвегии изменили правила для беженцев из областей Украины, которые норвежский директорат по делам иностранцев считает безопасными.

Global Look Press

«С 28 сентября 2024 года лица, проживающие в областях Украины, которые норвежские власти считают безопасными, не смогут получить коллективную защиту в Норвегии», — сказано в сообщении сайта директората по делам иностранцев.

В публикации указывается, что на данный момент безопасными считаются Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровненская области. Если граждане Украины из указанных областей просят убежище, то норвежские власти рассмотрят запросы в соответствии с правилами о предоставлении защиты в индивидуальном порядке.

При этом для получения защиты в индивидуальном порядке будут предъявляться более высокие требования, чем в случае с получением коллективной защиты, уточняется в сообщении.

Ранее ИА Регнум передавало, что Норвегия планирует выслать до тысячи беженцев с Украины, среди которых 370 мужчин мобилизационного возраста.

В апреле Польша ужесточила условия выдачи пособий беженцам с Украины. Власти решили оказывать финансовую поддержку только тем украинским беженцам, которые постоянно проживают в стране. Такая мера связана с тем, что ряд украинцев получает выплаты и сразу выезжает на родину, продолжая получать деньги из польского бюджета.

По данным Евростата, 4,3 млн украинцев бежали в соседние европейские страны. На фоне наплыва беженцев немецкое правительство задумалось об ограничении потока приезжающих с Украины. Многие районы и коммуны в стране уже не справляются с потоком украинских мигрантов.