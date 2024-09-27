Москва, 27 сентября, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Писатель Александр Генис и «Центр «Досье» внесены в реестр иностранных агентов, сообщается 27 сентября на сайте Министерства юстиции РФ.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Ведомство отмечает, что Генис распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и её граждан, выступал против спецоперации на Украине, а также участвовал в создании материалов организации, включённой в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Проект «Центр «Досье», уточнили в Минюсте, принимал участие в распространении сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО, а также недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

Также 27 сентября в реестр иностранных агентов были включены журналист Сергей Гуляев, бывший гендиректор премий «Большая книга», «Книгуру» и «Лицей» Георгий Урушадзе, историки Юрий Фельштинский и Александр Эткинд.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября Минюст включил в реестр иноагентов ООО «Собеседник-Медиа». Кроме издания в реестр иноагентов добавили бывшего депутата совета народных депутатов Семилукского района Нину Беляеву, зампредседателя партии «Яблока» Владимира Дорохова, музыканта и видеодизайнера Михаила Ежова, а также сотрудника медиа «Парни ПЛЮС/ Парни+» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Ярослава Распутина и политика Олега Степанова.