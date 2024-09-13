Москва, 13 сентября, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов ООО «Собеседник-Медиа». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Общество с ограниченной ответственностью «Собеседник» распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации», — указано в публикации.

По данным ведомства, издание выступало против спецоперации на Украине, а также принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.

Кроме издания в реестр иноагентов добавили бывшего депутата совета народных депутатов Семилукского района Нину Беляеву, зампредседателя партии «Яблока» Владимира Дорохова, музыканта и видеодизайнера Михаила Ежова, а также сотрудника медиа «Парни ПЛЮС/ Парни+» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Ярослава Распутина и политика Олега Степанова.

Как сообщало ИА Регнум, журналистку Залину Маршенкулову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) добавили в реестр иностранных агентов. В ведомстве пояснили, что она выступала против специальной военной операции на Украине, а также осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским в РФ и запрещено) и распространяла недостоверную информацию о решениях и политике органов власти России.

Ранее гендиректора «Медузы» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом, организация, признанная в РФ нежелательной) Галину Тимченко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) внесли в реестр иностранных агентов. Также в реестр иностранных агентов была внесена юрист Елена Лукьянова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).