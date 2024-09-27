Вашингтон, 27 сентября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Смарт-телевизоры популярных южнокорейских брендов Samsung и LG делают снимки экрана пользователей без их ведома, заявили в американском издании New Scientist 24 сентября.

Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

«Популярные модели смарт-телевизоров Samsung и LG могут делать несколько снимков того, что вы смотрите, каждую секунду, даже когда они используются в качестве внешних дисплеев для вашего ноутбука или игровой консоли», — отметили в издании.

По словам журналистов, производители собирают эти данные для настройки отображения релевантной рекламы, однако в процессе сбора информации могут быть получены и приватные данные пользователей.

«Некоторые телевизоры Samsung делают снимки экрана каждые 500 мс, LG — 10 мс», — сообщается в публикации.

В материале отмечается, что специалисты подключили эти телевизоры к устройству-анализатору сетевого трафика и выяснили, что запись экрана ведётся сразу же после подключения HDMI-кабеля или TV-антенны. Также уточняется, что эту функцию можно отключить в настройках, однако на всех моделях это делается по-разному.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября «Региональный общественный центр интернет-технологий» (РОЦИТ) порекомендовал россиянам не использовать сервисы Google, так как это угрожает их информационной безопасности. Председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, объясняя необходимость переходить с Gmail на отечественные решения, не исключил, что использование продуктов Google грозит слежкой за пользователями. Он напомнил, что сама корпорация не скрывает, что в автоматическом режиме обрабатывает всю входящую и исходящую переписку, чтобы использовать полученные данные в коммерческих целях.