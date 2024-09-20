Москва, 20 сентября, 2024, 23:52 — ИА Регнум. «Региональный общественный центр интернет-технологий» (РОЦИТ) рекомендует не использовать почтовый аккаунт Google как основной, сообщила эта общественная организация в своём Telegram-канале.

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В центре отметили, что от пользователей начали поступать сообщения о неполадках в работе сервиса Gmail. Жалобы в основном касаются невозможности регистрации и проблем с двухфакторной аутентификацией из-за проблем с получением СМС-сообщений.

В РОЦИТ уточнили, что, по данным организации, такие трудности испытывают не все пользователи. Вместе с тем, как полагают в центре, указанная ситуация заставляет задуматься о целесообразности владения почтовым аккаунтом Google.

Специалисты пояснили, что внезапная потеря доступа к электронной почте может стать серьёзной проблемой, в ряде случаев критической. В пример приводится ситуация, когда почтовый аккаунт привязан к учётной записи на «Госуслугах».

В РОЦИТ назвали более практичным и безопасным вариантом использование российских почтовых сервисов. Отечественные сервисы более стабильны и устойчивы к возможным хакерским атакам, и их, как правило, не сопровождают трудности с прохождением многофакторной аутентификации.

Кроме того, в центре посоветовали использовать отечественные магазины приложений вместо Google Play, использование которого требует создания почтовой учётной записи Google.

Председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, объясняя необходимость переходить с Gmail на отечественные решения, не исключил, что использование продуктов Google грозит слежкой за пользователями. Он напомнил, что сама корпорация не скрывает, что в автоматическом режиме обрабатывает всю входящую и исходящую переписку, чтобы использовать полученные данные в коммерческих целях.

В свою очередь телеведущий и заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (Запорожская область) Александр Малькевич отметил, что нет причин доверять зарубежным сервисам, включая Google.

Эксперт подчеркнул, что эта компания не раз дискредитировала себя и известна крайне предвзятым отношением к гражданам России. Он также предупредил, что, кроме проблем с созданием нового профиля, в будущем пользователи могут столкнуться с вариантом полного удаления их аккаунтов на зарубежных площадках.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября в соцсетях начала появляться информация о том, что компания Google перестала принимать российские телефонные номера при регистрации новых почтовых ящиков. При вводе номера сервис отвечал, что его невозможно использовать для подтверждения аккаунта. При этом причины отказа в сообщении Google не приводились.