Будапешт, 27 сентября, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Европа движется по самоубийственному пути из-за ошибочной экономической политики и разделения мира на два блока. Венгрия не будет присоединяться ни к одному из них, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан 27 сентября в интервью радиостанции Kossuth.

Meng Dingbo/Global Look Press Виктор Орбан

По его словам, рост экономики замедляется из-за вмешательств, запретов и санкций.

«Более того, я думаю, что Европа довольно быстро движется по самоубийственному пути, когда отвечает блокадой на подъём Азии и свои собственные экономические трудности», — приводит слова премьера портал PestiSracok.

Орбан назвал «восточные и западные экономики» двумя блоками и подчеркнул, что Венгрия сможет обеспечить себе будущее процветание, если возьмёт лучшее от каждого из них.

«Мы не можем присоединиться ни к одному из блоков, наши интересы тесно связаны с обоими», — процитировал Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям Золтан Ковач на правительственном портале Венгрии.

Премьер добавил, что Венгрии следует занять нейтральную экономическую позицию на ближайшие десять лет, чтобы удержаться в быстро меняющемся мире.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Орбан заявил, что США и Европейский союз утратили признание стран Глобального Юга и оказались изолированы из-за своей позиции по Украине.