Будапешт, 19 июля, 2024, 00:10 — ИА Регнум. США и Европейский союз утратили признание стран Глобального Юга и оказались изолированы из-за своей позиции по Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам визитов в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон.

Európa Pont Виктор Орбан

«Предлагаю начать обсуждение… начала скоординированного политического наступления на Глобальный Юг, признание которого мы потеряли в связи с нашей позицией по конфликту на Украине. В итоге это привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества», — указал Орбан в отчёте для главы Евросовета Шарля Мишеля.

Всего документ состоит из 10 пунктов. В одном из них глава венгерского правительства отметил, что Евросоюзу необходимо приступить к переговорам с Китаем о проведении следующей мирной конференции по Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию о продолжении поддержки Украины в конфликте с Россией. Отдельный пункт документа посвятили критике дипломатических визитов премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай. Депутаты заявили, что во время своих поездок глава венгерского правительства не представлял ЕС, таким образом он грубо нарушил договоры и общую внешнюю политику, включая принцип лояльного сотрудничества.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию. Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер пояснил, что председатель приняла решение, что ЕК будет представлена на старшем уровне только на неформальных заседаниях Совета Евросоюза под председательством Венгрии. Подобные решения были приняты впервые.

После визита в Россию Виктор Орбан обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению главы венгерского правительства, после его переговоров с российским лидером шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Орбан проявил политическую волю к диалогу и Москва воспринимает это позитивно.