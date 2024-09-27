Звёздный городок, Московская область, 27 сентября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. У космонавтов в скафандре есть специальное устройство, которое помогает им, если захочется чихнуть, сообщил 27 сентября командир отряда космонавтов Олег Кононенко на послеполётной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

РИА Новости / Алексей Филиппов

Отвечая на вопрос журналистов о том, что делать, если человек чихнул в космическом скафандре, он пошутил, что нужно «втянуть» воздух обратно.

«Что ещё делать — втягивать обратно. А если говорить серьёзно, то у нас для этого есть вальсальва», — сказал Кононенко.

Вальсальвой оборудованы шлемы скафандров и водолазных костюмов, это устройство позволяет выровнять давление в ушах в случае его резкого изменения.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября на Землю с МКС вернулись россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон.

Кононенко и Чуб пробыли в космосе в течение 374 суток, что стало самым длительным полётом по программе МКС. Российские космонавты провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля «Прогресс МС», а также выполнили два выхода в открытый космос.