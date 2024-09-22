Москва, 23 сентября, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Космонавты госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко и Николай Чуб, установившие рекорд длительности одного полёта по программе Международной космической станции (МКС), вернутся на Землю на корабле «Союз МС-25». Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Иван Шилов ИА REGNUM Роскосмос

«Сегодня участники 70-й и 71-й длительных экспедиции… возвращаются на корабле «Союз МС-25» с Международной космической станции на Землю», — говорится в сообщении.

Вместе с российскими космонавтами на Землю вернётся астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Трейси Дайсон.

Уточняется, что расстыковка «Союз МС-25» и модуля «Причал» запланирована на 11:37 мск 23 сентября. Около 14:06 мск произойдёт включение двигателя корабля на торможения для сведения с орбиты с последующих входом в атмосферу. Аппарат приземлится в степях Казахстана в 15:00 мск.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб установили рекорд по продолжительности полёта по программе МКС. К моменту посадки россияне пробудут в космосе 374 дня.

21 сентября российский космонавт Александр Горбунов в составе экипажа миссии Crew-9 прибыл на космодром на мысе Канаверал во Флориде. Экипаж отправится к Международной космической станции на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Пуск ракеты-носителя Falcon 9 запланирован на 21:05 мск 26 сентября.