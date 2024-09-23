Москва, 23 сентября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-25» сел в Казахстане, на Землю с МКС вернулись россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон, сообщила 23 сентября пресс-служба «Роскосмоса» в своём Telegram-канале.

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«Сегодня в 14:59 мск спускаемый аппарат корабля «Союз МС-25» с космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом и астронавтом Трейси Дайсон приземлился в районе казахстанского города Жезказган», — говорится в сообщении.

Кононенко и Чуб пробыли в космосе 374 сутки, что стало самым длительным полётом по программе МКС. Российские космонавты провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля «Прогресс МС», а также выполнили два выхода в открытый космос.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября к МКС пристыковался «Союз МС-26» с новым международным экипажем. В него вошли вошли российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

По информации «Роскосмоса», в декабре 2024 года Овчинин и Вагнер выйдут в открытый космос. Они установят на поверхности станции спектрометр, позволяющий наиболее точно измерить космический радиационный фон.