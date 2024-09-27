Москва, 27 сентября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Межнациональные отношения являются тонкой историей, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

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Сенатор прокомментировал призыв вице-спикера парламента Узбекистана Алишера Кадырова в адрес России «заниматься своими внутренними делами» на фоне скандала с учительницей, которая избила школьника за использование русского языка.

«Я противник того, чтобы по поводу любого происшествия сразу начинать разговаривать в такой тональности. То, что было сделано этим как бы учителем, это как минимум правонарушение, может быть, и больше. То, что говорит вице-спикер, как минимум вызывает недоумение», — отметил он во время разговора с «Lenta.ru».

По словам Климова, есть огромное количество желающих перессорить всю Центральную Азию с Россией и между собой. Он заявил, что уже была одна страна, которая таким образом вела себя достаточно долго. Однако теперь она оказалась в очень тяжёлом положении, пояснил Климов.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт между школьником и учительницей произошёл 23 сентября в школе №188 в Чиланзорском районе Ташкента. После просьбы говорить по-русски женщина вытолкнула ученика к доске, схватила за горло и несколько раз ударила о доску. Её действия зафиксировала установленная в классе камера. 24 сентября у учительницы произошёл конфликт с руководством школы № 204 Яшнабадского района Ташкента, во время которого она применила физическую силу к завучу. Когда на место прибыли правоохранители, женщина оказала им активное сопротивление. В результате произошедшего её арестовали на семь суток.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Узбекистана дать ситуации правовую оценку и в случае обоснованности принять меры.